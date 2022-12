Equipe de transição reservou R$ 1 bi para Defesa e R$ 6,8 bi para salário mínimo no Orçamento de 23

Em reunião na noite deste domingo (11), a equipe de transição do governo Lula pediu para o relator do Orçamento de 2023 incluir em seu relatório, a ser apresentado hoje, R$ 6,8 bilhões para cobrir despesas com o reajuste do salário mínimo e mais R$ 1 bilhão para o Ministério da Defesa.

Pastas que deverão ser entregues a aliados, como o Turismo, também estão sendo irrigados com mais R$ 3,7 bilhões. O PSB e o PSD disputam o ministério. A Agricultura conseguiu uma suplementação de R$ 933 milhões, e a sigla mais cotada a comandar a pasta é o PSD.

As suplementações orçamentárias foram pedidas pela equipe de Lula e negociadas com o relator-geral do Orçamento, Marcelo Castro (MDB-PI). O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quis ver e deu aval à destinação de recursos.