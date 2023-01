Equipe econômica de Lula se reúne com banqueiros na próxima terça

Um time de ministros que compõem a equipe econômica de Lula - Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento) e Esther Dweck (Gestão) - desembarca em São Paulo na próxima terça-feira (31) para um encontro com o conselho de administração da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos).

É a primeira reunião do ano do comitê, composto pelos presidentes das maiores instituições financeiras do País. A expectativa é a de que cada um dos ministros possa falar das ações que vão tocar em suas pastas. Além dos três, Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, estarão presentes.