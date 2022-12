Erros de petistas e descumprimento de promessas no Orçamento irritam aliados de Lula

A equipe de transição de Lula passou o código errado dos gastos com cultura previstos na Lei Aldir Blanc. Com isso, ela ficou de fora do Orçamento de 2023. Para passar a valer, os R$ 3 bi previstos para aplicação no setor terão de receber remanejamento de recursos de outra área do governo no ano que vem. O erro tirou Jandira Feghali (PCdoB-RJ) do sério.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

MOTIM. O PSD quase votou contra o Orçamento de 2023, após perceber que o Turismo havia perdido R$ 400 milhões prometidos para infraestrutura turística. A sigla quer comandar a pasta.