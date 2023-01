Não agradou aos partidos aliados a decisão do ministro Camilo Santana (MEC) de nomear a secretária de fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, para a presidência do FNDE. O posto era cobiçado por Solidariedade, MDB, União Brasil, PV e por petistas de Santa Catarina. A queixa é que o PT pode, ao contrário dos parceiros, fechar a porteira dos ministérios.

Camilo Santana, nominated as Minister of Education by Brazil's president-elect Luiz Inacio Lula da Silva gestures during a press conference at the transitional government building, in Brasilia, on December 22, 2022. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

