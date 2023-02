Escolha de líder do governo Tarcísio desagrada aliados do próprio partido na Alesp

A escolha de Jorge Wilson (Republicanos) como líder do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Alesp não agradou o seu próprio partido. Deputados da sigla alegam que souberam da escolha pela imprensa e esperavam que o posto ficasse com Gilmaci Santos (Republicanos), que desde a eleição falava em nome do governo na Casa.

O deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos). Foto: Rodrigo Costa/Alesp

Wilson não tem ligação com o segmento evangélico, um traço comum nos quadros do Republicanos. E chegou à liderança por sua influência na sigla. Como o padrinho, Celso Russomanno, ele também participava de programas na TV defendendo consumidores.