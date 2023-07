Esforço concentrado de Lira começa sem votação da pauta econômica

Apesar de ter marcado sessão extraordinária nesta segunda-feira (03), para acelerar a votação da pauta econômica, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), não conseguiu reunir quórum suficiente e nem ter certeza de acordo para votar o projeto que restabelece o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) Foto: PABLO VALADADRES/AGENCIA CAMARA

Por volta das 18h, ainda não havia nem cem registros em plenário. Lira também nem compareceu à Câmara, por saber que não haveria como votar a proposta do Carf.

Os poucos deputados que apareceram no plenário foram informados de que, se houver alguma votação, será do PL 2617/2023, que Institui o Programa Escola em Tempo Integral e altera a Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006. Como essa proposta também está trancando a pauta desde este domingo, dia 2, ela pode ser votado antes do Carf.