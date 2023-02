Esforço do governo por Pacheco teve reforço de ministro da Integração

Não foram apenas os cinco ministros eleitos senadores os que desembarcaram no Senado nesta quarta-feira (1º) em apoio a Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Waldez Góes, ministro da Integração, esteve no plenário e também no gabinete de Davi Alcolumbre (União-AP), responsável pela indicação de Góes ao primeiro escalão do governo Lula.

Waldez estava acompanhado da mulher e não quis falar sobre indicações políticas no seu ministério.

Davi Alcolumbre, por sua vez, caminhou de seu gabinete até o plenário em clima de campanha eleitoral. Abraçou e beijou colegas, como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declarado eleitor de Rogério Marinho (PL-RN), e se disse confiante na vitória de Pacheco. A aliados, Alcolumbre chegou a confidenciar que espera 54 votos a favor do mineiro, que é seu aliado.

Além dele, Camilo Santana, Wellington Dias, Flávio Dino, Renan Filho e Carlos Fávaro se licenciaram dos cargos de ministros para participar da votação desta quarta no Senado. Alexandre Padilha (Relações Institucionais) também foi ao plenário do Senado em sinal de que o governo empenha esforços na eleição de Pacheco.