O ex-ministro Alexandre Baldy organizou dois dias de festa em sua casa para cerca de 200 convidados por noite, com direito a show sertanejo, para recepcionar os deputados que desembarcam em Brasília nesta segunda e terça-feira. Baldy é do PP e integra o esforço concentrado de aliados para reeleger Arthur Lira (PP-AL) com votação expressiva na presidência da Câmara.

O ex-deputado, ex-ministro e que ainda foi secretario do governo de São Paulo, na gestão João Doria. Foto: Alex Ferreira / Câmara dos Deputados