Espaço dado por Lula ao Centrão abre corrida de partidos pelo segundo escalão

O balaio de aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) insatisfeitos com a composição do governo intensificou a pressão pela divisão de cargos do segundo escalão. Legendas como PV, Avante, Solidariedade e Cidadania, preteridas nos ministérios em detrimento de partidos do Centrão, cobram espaço em autarquias e fundações.

A disputa, agora, é por órgãos com “ação política”, como Funasa, Iphan, Embratur, Conab, além de participação em bancos públicos e secretarias nacionais. Mesmo em partidos contemplados com ministérios e no PT há corrida pelas novas indicações por parte de alas políticas que se sentiram rejeitadas por Lula.

Uma das cadeiras cobiçadas, a Codevasf foi prometida ao deputado Elmar Nascimento (União-BA), o que piorou o clima entre siglas menores. Aliado de Jair Bolsonaro (PL), Elmar é responsável pela indicação do atual presidente do órgão.

Lula anuncia futuros ministros. Foto: EFE

BASTA. “Ficou muito distante da nossa expectativa. Acho até meio sem graça isso, dar tanto espaço para partidos que não estiveram com a gente em nenhum momento”, diz o presidente do PV, José Luiz Penna, que se afastou das articulações.

MELINDRE. Já entre petistas, há ressentimento pelo fato de o partido ter privilegiado nomes de São Paulo em metade das indicações. Em um gesto de descontentamento, o senador Paulo Rocha (AC) ficou do lado de fora do auditório onde Lula fazia o anúncios dos ministros.

PASSOU. “Quem carregou o piano não entrou”, diz um aliado, sobre nomes próximos ao presidente eleito, durante a campanha, terem ficado de fora. A lista abarca Emídio de Souza, Edinho Silva, Marco Aurélio Carvalho, Rui Falcão, Randolfe Rodrigues, Marcelo Freixo, Guilherme Boulos, Juliano Medeiros, Paulinho da Força e André Janones.

Pronto, falei! Jaqueline Valadares, presidente do Sindpesp

“Tem delegacia da mulher com 1,8 mil inquéritos, sem condições de investigação. Falta servidor, viatura. Não adianta ter só o prédio”, diz, sobre índices de feminicídio em SP.

Click. Anielle Franco, futura ministra

Anielle Franco e representantes da Conaq.

Fez reunião com integrantes da Conaq, que representa comunidades quilombolas, e prometeu manter o diálogo ao assumir a pasta de Igualdade Racial.