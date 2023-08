’Esporte não é moeda de troca’, reclamam Raí e Daiane dos Santos

Atletas brasileiros elevaram o tom, nesta terça-feira, 08, para pressionar o presidente Lula a manter Ana Moser no Ministério do Esporte. Numa campanha pelas redes sociais, reclamaram indiretamente da cobiça do Centrão por cargos em troca de apoio ao governo e afirmaram que esporte “não é moeda de troca”.

O ex-jogador de futebol Raí e a campeã mundial da ginástica artística brasileira Daiane dos Santos são algumas estrelas da campanha. “Seu esporte qual é? O que inspira, transforma, empodera, desenvolve, inclui? Pois é nesse que acreditamos, como e com Ana Moser. E que não é moeda de troca, como disse Lula. Somos todos Ana!”, diz o texto postado por eles.

Raí, ex-jogador de futebol Foto: AMANDA PEROBELLI/ESTADÃO

O vídeo que acompanha a mensagem destaca a hashtag “eu abraço Ana Moser”. Raí ressalta que a ministra assumiu o cargo há apenas 8 meses e deu visibilidade à Pasta, com programas como o Bolsa Atleta e a criação de uma estratégia nacional para o desenvolvimento da Seleção feminina de futebol.

“Ela foi empossada num ministério que não existia. (…) Tinha pouca importância e poucos recursos”, pontuou Raí no vídeo. Daiane foi na mesma linha, afirmando que Ana é uma fonte de inspiração. “Hoje, ela é nossa ministra do Esporte e tem feito muito”.

Além de Raí e Daiane dos Santos, outros atletas como a ex-nadadora Joanna Maranhão saíram em defesa de Moser. O grupo Mulheres do Brasil, presidido pela empresária Luiza Helena Trajano, também se posicionou a favor da manutenção da ministra.

O Planalto, como mostrou a Coluna, estuda deslocar Ana Moser para a Autoridade Olímpica Nacional. A ideia, porém, é rechaçada por aliados da ministra. “Para fazer o quê se não haverá Olimpíadas no Brasil?”, indagou um interlocutor.

O cargo de Moser é alvo do Centrão desde início das negociações sobre a reforma ministerial, como revelou a Coluna. Para acomodar PP e Republicanos, os nomes escolhidos são de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Não sabe-se, porém, quais ministérios terão mudança na chefia ou serão divididos para receber os novos aliados do governo Lula.

O interesse do Centrão pelo Ministério Esporte, como adiantou a Coluna, cresceu quando o governo Lula regulamentou as apostas esportivas. A leitura é que o orçamento da pasta deve crescer com a mudança.