‘Esta obra é do Lula’: a cobrança do presidente para que senadores vistam a camisa do governo

A conversa ocorreu na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e contou com a presença de integrantes da Casa e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo senadores ouvidos pela Coluna do Estadão, houve um consenso de que os parlamentares que apoiam Lula, não só senadores, mas também deputados, precisam se apresentar como governistas em suas agendas locais e defender a gestão petista. O clima do encontro, de acordo com os relatos, foi ameno.

Senadores avaliaram que o governo ainda não tem um diagnóstico preciso sobre as causas da impopularidade e não consegue emplacar uma narrativa. Os parlamentares presentes no jantar consideram que a gestão petista entregou mais resultados em dois anos que o ex-presidente Jair Bolsonaro em um mandato completo, mas que essa percepção não chega aos eleitores, principalmente os mais jovens. Lula, então, prometeu anunciar novas ações para a população até junho.

O presidente da República também se comprometeu a intensificar as agendas com senadores. Ele justificou seu distanciamento dos aliados com o acúmulo de afazeres que teve desde o início do governo. Como mostrou a Coluna, nomes de peso no Congresso começaram a mandar recados ao Planalto de que “não adianta chamar na eleição” se Lula mantivesse o gabinete fechado para os aliados.