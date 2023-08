Ex-ministros de Bolsonaro se reúnem na biblioteca do Senado com participação de Moro

O senador Sergio Moro (União-PR), que foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, se reencontrou com outros ex-ministros bolsonaristas na biblioteca do Senado, na noite dessa quarta-feira, 9. O evento reuniu nomes próximos do ex-mandatário como João Roma (Cidadania), Walter Braga Netto (Defesa e Casa Civil) e Tereza Cristina (Agricultura).

Evento de lançamento do livro de Queiroga contou com a presença da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Foto: Levy Teles/Estadão

O grupo prestigiou o lançamento do livro Queiroga o homem, o médico e a pandemia. Pelo menos ali, nada remetia ao clima da saída de Moro do governo Bolsonaro, quando deixou o ministério fazendo denúncias de tentativa de interferência do ex-presidente na Polícia Federal.

Bolsonaro não compareceu, mas a ex-primeira-dama, Michelle, esteve lá. Ela ficou pouco mais de 10 minutos e tirou fotos com apoiadores. Depois, saiu acompanhada da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Queiroga relata seu ponto de vista no enfrentamento à covid

O livro de quase 400 páginas e fala da trajetória no ministro na pasta da Saúde durante a pandemia. Ele cita Jean Cocteau em uma frase para iniciar a obra: “não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez”.