Ex-prefeito de Santo André pontua em pesquisa para governo de SP e gera burburinho no PSDB

Quem lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, segundo o Paraná Pesquisas, é o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marcou 37,8% de intenção de voto, seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), com 24,7%, e pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 16,2%. Nesse cenário, Serra teve a preferência de 3%. Sem Tarcísio na disputa, ele apareceu com 5,1%. Nesse caso, quem liderou foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 27%.

Já em uma eventual eleição sem o governador e sem o ex-coach, que está inelegível por decisão da Justiça, o desempenho do tucano chegou a 6,5%, em empate técnico com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), que teve 8%.

O levantamento do Paraná Pesquisas foi realizado de forma presencial, com 1.650 eleitores, em 86 municípios paulistas, entre 20 e 23 de fevereiro. O grau de confiança da analise é de 95%, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.