Ex-presidente da Enap, Diogo Costa é o novo CEO do Instituto Millenium

O ex-presidente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) Diogo Costa assumirá o posto de CEO do Instituto Millenuim nesta sexta-feira (6). Seu nome foi aprovado pelo conselho da organização, que defende a agenda do liberalismo econômico no País.

O presidente do Instituto Millenium, Diogo Costa.

“Estou confiante que o Millenium está bem posicionado para se tornar o principal think tank do Brasil. E faz falta ao Brasil ter um centro de ideias independente, capaz de resgatar ideais da democracia liberal e fazer avançar uma agenda de geração de riqueza e progresso ao país.”