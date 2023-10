Ex-presidente da OAB distribui ‘cola’ com nomes que devem compor listas do TRF-1

Integrante da cúpula da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) distribuiu na noite desse domingo, 22, uma espécie de “cola” com os nomes de 12 candidatos que devem ser escolhidos para disputar as duas vagas abertas no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

O Estadão apurou que as mensagens teriam partido do ex-presidente da OAB Marcus Vinícius Coêlho. A “cola” foi enviada aos conselheiros da Ordem que participam da votação na manhã desta segunda-feira, 23.

Advogado Marcus Vinícius Coêlho, ex-presidente da OAB Foto: Divulgação/ Escritório Marcus Vinícius Furtado Coêlho Advocacia

Entre os nomes indicados pela cúpula da OAB estão os advogados Eduardo Martins, filho do ministro do STF Humberto Martins, que é aliado de Bolsonaro; Larissa Tork, filha do desembargador do Amapá Carlos Tork; Flávio Jardim, do escritório Sérgio Bermudes e ex-assessor do ex-ministro do STF Marco Aurélio; e Thiago Lopes, advogado do senador Jaques Wagner (PT-BA).

Veja a lista completa:

Edital 03 -TRF1

1- Diogo Conduru (Pará)

2-Rebeca (Rondônia)

3- Liz Vecci (Goias)

4- Thiago Lopes (Bahia)

5- Marcus Lara (Maranhão)

6- Flávio Jardim (Distrito Federal)

Clarice (Maranhão)*

*(substituta do Thiago)

Edital 04-TRF1

1- Eduardo Martins (Distrito Federal)

2- Larissa Tork (Amapá)

3- João Celestino (Mato Grosso)

4- Marcus Gil (Roraima)

5- Vicente Viana (Tocantins)

6- Diego Cavalcanti (Amazonas)

Procurada, a OAB informou que Coêlho, por ser membro honorário vitalício da Ordem, tem direito a fazer campanha por seus candidatos, mas negou qualquer envio de sugestão de nomes por WhatsApp.

“O advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho, por ser membro honorário vitalício da OAB (função atribuída a todos os ex-presidentes), tem direito a voz e participação em todas as reuniões do Conselho Federal. Assim, é legítimo que ele e qualquer outro ex-presidente tenham seus candidatos e façam campanha por eles. No entanto, ele ainda não fez qualquer envio de sugestão de nomes para a lista pelo WhatsApp, podendo enviar se assim achar pertinente. Ele possui legitimidade para participar do processo de votação, de tal modo que as listas escolhidas sejam as melhores para a defesa das prerrogativas da advocacia e as garantias da cidadania.”