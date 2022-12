Ex-CEO do Banco Original, Alexandre Abreu aceitou o convite de Aloizio Mercadante para assumir uma diretoria do BNDES. Abreu presidiu o Banco do Brasil entre 2015 e 2016, no governo Dilma Rousseff, e também foi diretor da Febraban, o que lhe credencia como interlocutor de investidores e operadores do mercado financeiro.

O ex-presidente do Banco do Brasil, Alexandre Corrêa.