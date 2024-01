Ex-secretária de Covas vai coordenar plano de governo de Tabata

Com isso, já são dois aliados de Bruno Covas (PSDB) que se distanciam do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que era seu vice do tucano, e agora passam para o time de Tabata. O ex-presidente do PSDB da capital Orlando Faria aceitou esta semana coordenar o núcleo político.

“Tenho pouca afinidade política e ideológica com o projeto da atual gestão. Pedi demissão entre o primeiro e o segundo turno da última eleição. Decidi não continuar (com Nunes) e faria ainda menos sentido apoiar”, afirmou Vivian à Coluna do Estadão.