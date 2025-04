Exageros do STF subiram no telhado e conquistam votos para anistia, diz Sóstenes

Para o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a “conduta” do Supremo Tribunal Federal (STF) ajuda na busca por votos de deputados a favor do “problema 01″ do partido. “Os exageros do STF subiram no telhado. Isso faz conquistar votos (para anistia)”, indicou Sóstenes em entrevista à Coluna do Estadão/Broadcast Político.

O PL ameaça, há semanas, apresentar um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto de lei da anistia. Está em obstrução - considerada inócua por governistas, “vencida” pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mas “responsável” por Sóstenes.

A esperança era a de que o tema pudesse ser levado ao colégio de líderes desta quinta, 3, mas, segundo Sóstenes, Motta teria “segurado” as assinaturas as lideranças partidárias enquanto busca por uma “solução salomônica”. Os integrantes da legenda consideravam que a discussão poderia ser um “aditivo”, uma “motivação” para que os apoiadores de Bolsonaro saiam às ruas no domingo.