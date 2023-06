Parte da Executiva do PT endossa campanha contra Boulos

A ofensiva de uma ala do PT contra a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo foi verbalizada por Jilmar Tatto, mas tem aval de outros membros do diretório nacional da sigla. Entre eles, Washington Quaquá, vice-presidente, e Gleide Andrade, secretária de finanças. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, também endossa o grupo.

O deputado Washington Quaquá, vice-presidente do PT. Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Essa ala alega que o PSOL não tem sido fiel ao governo Lula nas votações em plenário. Já o PSOL diz que entrega proporcionalmente mais votos do que os partidos de centro.

A maior dificuldade para os petistas, porém, é definir quem seria o nome alternativo ao de Boulos. Como mostrou a Coluna, a postura do grupo abriu uma crise interna no PT.