Falta de acordo pode fazer CPMI do 8 de janeiro ser encerrada nesta terça

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro pode ser encerrada, extraoficialmente, nesta terça (3). Lideranças da base governista e da oposição consideram que, após o atrito de governistas com o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA), os parlamentares dificilmente chegarão a um acordo para pautar novas convocações. Agora, os defensores do Planalto querem focar na construção do relatório da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que será apresentado no dia 17, enquanto os bolsonaristas constroem um parecer paralelo, redigido pelo deputado Delegado Ramagem (PL-RJ).

BRASILIA DF NACIONAL 26/06/2023 - ARTHUR MAIA CPMI 8 de Janeiro Depoimento ex-chefe do Departamento Operacional da PMDF. Deputado federal, Arthur Oliveira Maia. FOTO BRUNO SPADA AGENCIA CAMARA Foto: DIV

Os parlamentares ainda devem tentar construir um acordo até a manhã desta quarta. Os governistas querem ouvir o ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Walter Braga Netto, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier dos Santos. Também têm como objetivo Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle.

Os oposicionistas querem convocação do coronel Sandro Augusto Sales Queiroz. O militar comandou o Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional de Segurança Pública durante os ataques golpistas.

Nenhum lado, porém, está confiante de que conseguirão chegar a um entendimento. Ainda mais após a discussão do presidente Arthur Maia com os governistas. O deputado pautou a convocação do coronel da Força Nacional para constranger os apoiadores do presidente Lula da Silva.

Os integrantes da CPMI chegaram a aprovar nesta terça-feira, 3, o rito de aprovação do relatório no próximo dia 17. Na data, Eliziane fará a leitura do documento. Logo na sequência será a vez da oposição fazer a leitura do seu voto em separado. A votação do texto está prevista para ocorrer no dia 18 de outubro, às 9h, após os discursos de todos os inscritos. Maia vetou a apresentação de requerimento de encerramento de discussão.