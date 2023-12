Familiares de reféns do Hamas fazem campanha pela América Latina e visitam Brasília

Familiares de nove reféns que estão em poder do Hamas desde 7 de outubro irão a Brasília, na próxima segunda-feira, 11. Eles visitam alguns países na América do Sul, para sensibilizar a sociedade em prol da libertação dos reféns ainda mantidos em cativeiro desde os ataques terroristas contra Israel em outubro. Antes da chegada ao Brasil, o roteiro inclui a Argentina e o Uruguai.

Familiares de reféns sequestrados pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro se reúnem para acender velas. Foto: REUTERS/Shir Torem

As famílias dos reféns vêm ao País sob os cuidados do Fórum de Famílias sequestradas e desaparecidas e em parceria com a Confederação Israelita do Brasil (Conib) e Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), com apoio da Embaixada de Israel no Brasil e do Consulado Geral de Israel em São Paulo.

Em Brasília, o grupo participará de uma sessão de debate temático no Senado sobre o conflito Israel x Hamas.