Fávaro terá que solucionar Plano Safra na Agricultura

Um dos primeiros problemas do ministro Carlos Fávaro (PSD) no Ministério da Agricultura será a recomposição de recursos do Plano Safra para a compra de máquinas agrícolas com juros subsidiados. Os recursos acabaram antes do previsto, ainda no governo Bolsonaro. Com isso, até junho, não haverá linhas de crédito com taxas mais baixas para a compra de equipamentos.

Só agora membros do PSD se dão conta da multiplicação de Lula: ele retirou da Agricultura a Pesca para criar uma nova pasta e entregar ao… PSD.

