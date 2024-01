Febraban: A democracia testada e consolidada é pressuposto para a estabilidade econômica

A reação dos três Poderes para preservar o estado democrático de direito, diante dos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023, foi fundamental também para assegurar a manutenção da ordem econômica no País. A avaliação é presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), Isaac Sidney. Procurado pela Coluna do Estadão, ele observou que o Brasil ainda tem grandes desafios para crescer, mas ressaltou que a segurança do ambiente democrático é pressuposto para o avanço.

“Uma democracia testada e consolidada é pressuposto e condição fundamental para a estabilidade da economia e para o desenvolvimento econômico sustentável de qualquer país, especialmente o Brasil, que tem ainda grandes desafios estruturais para crescer”, afirmou.

Isaac Sidney ressaltou que o 8 de Janeiro deve ser sempre um alerta para que nunca mais seja repetido na história brasileira. Lembrou que “as cenas irracionais de desordem e de quebra-quebra vivenciada há um ano causaram profunda perplexidade institucional, exigindo forte reação dos três Poderes”. Para ele, a ação das autoridades para manter a democracia intacta “significou assegurar uma premissa inafastável para manutenção da ordem econômica”.

Isaac Sidney, presidente da Febraban Foto: Celso Doni/Febraban

O presidente da Febraban ainda disse que nada apagará o que o Brasil viveu naquela data. “Não há tempo ou circunstância que apague das nossas memórias e da história do País as inaceitáveis agressões e a grave violência ao patrimônio público e à democracia brasileira”, concluiu.