Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão premiadas pelo Senado com Diploma Bertha Lutz

O Senado vai divulgar nesta quinta-feira, 06, a lista de mulheres que serão premiadas em 2025 com o diploma Bertha Lutz. As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estão entre as homenageadas.

PUBLICIDADE Mãe e filha foram as únicas brasileiras já indicadas ao Oscar de melhor atriz. Fernanda Montenegro, em 1999, com o filme Central do Brasil. E, neste ano, Fernanda Torres, pelo papel de Eunice Paiva, no longa ‘Ainda Estou Aqui’, que ganhou a estatueta de melhor filme internacional. As indicações das atrizes para receber a honraria foram feitas, respectivamente, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA). A condecoração é destinada a pessoas que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e das questões de gênero no Brasil. “A indicada possui trajetória destacada na promoção da equidade e na defesa das pautas femininas, senda referência em sua área de atuação”, disse Eliziane na indicação.

A premiação está prevista para o dia 26 de março. Outras 17 mulheres de diversos segmentos também receberão o Diploma Bertha Lutz em 2025.

Publicidade

Fernanda Montenegro e a filha Fernanda Torres Foto: Globo/Divulgação

Confira a lista completa

Ani Heinrich Sanders, produtora rural do Estado do Piauí

Antonieta de Barros (in memoriam) , primeira mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, pelo estado de Santa Catarina

Bruna dos Santos Costa Rodrigues, juíza no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

Conceição Evaristo, escritora e membro da Academia Mineira de Letras

Cristiane Rodrigues Britto, advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Publicidade

Elaine Borges Monteiro Cassiano, reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Elisa de Carvalho, pediatra e membro da Academia de Medicina de Brasília

Fernanda Montenegro, atriz reconhecida internacionalmente, escritora e membro da Academia Brasileira de Letras

Fernanda Torres, atriz reconhecida internacionalmente

Janete Vaz de Oliveira, empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin

Publicidade

Jaqueline Gomes de Jesus, escritora e primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília (UNB)

Joana Marisa de Barros, médica mastologista e imaginologista no estado da Paraíba

Lúcia Willadino Braga, neurocientista e presidente da Rede Sarah

Maria Terezinha Nunes, coordenadora da Rede Equidade e ex-coordenadora do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do Senado

Marisa Serrano, ex-senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul

Publicidade

Patrícia de Amorim Rêgo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre

Tunísia Viana de Carvalho, ativista dos direitos maternos e infantojuvenis

Virgínia Mendes, filantropa e primeira-dama do estado de Mato Grosso

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna