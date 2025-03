Filipe Barros aciona MPF e TCU por repasses do governo Lula à Mídia Ninja

Os ministérios da Cultura e da Justiça também foram cobrados pelo parlamentar. As duas pastas preveem repassar R$ 2,4 milhões às entidades ligadas à Mídia Ninja, por meio de incentivos e convênios assinados ou pré-acordados. Liderada pelo ativista Pablo Capilé, a Mídia Ninja apoiou Lula oficialmente à Presidência em 2022.

Procuradas, as entidades negam ter sido escolhidas por seu vínculo político com o governo e dizem ser apenas parceiras da Mídia Ninja, sem poder falar pelo movimento. O Ministério da Cultura diz ter seguido critérios estabelecidos em portaria para selecionar as ONGs.