Flávio Dino foi estopim da irritação de Lira com o governo

Não foram apenas os comentários do senador Renan Calheiros (MDB-AL) que estimularam o mau humor de Arthur Lira (MDB-AL) com o governo nos últimos dias. Lira também não gostou nada do fato de o ministro Flávio Dino (Justiça) ter ido nesta semana a Alagoas sem tê-lo convidado para acompanhar a comitiva ao Estado.

Flávio Dino e Paulo Dantas, durante agenda em Alagoas. Foto: Divugação

A irritação se refletiu em plenário. Ontem, Lira quase deixou caducar a medida provisória do governo que promove a reestruturação dos ministérios. Como mostrou a Coluna, foi demovido por aliados que acharam que a ação iria longe demais.

O objetivo de Lira era dar o recado de que o governo precisa dele para aprovar qualquer matéria em plenário e por isso precisa “tratá-lo com mais respeito”.

Dino cumpriu agenda na última segunda-feira (20) com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, para a entrega de viaturas policiais. Também anunciou investimentos de R$ 20 milhões na área da segurança pública.

Na conversa com Lula por telefone, ontem, Lira relatou ao presidente que parlamentares estavam incomodados por não serem chamados por ministros nas agendas pelos Estados.