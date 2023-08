Flávio Dino recebe apelo na Marcha das Margaridas; veja vídeo

O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi recebido nesta quarta-feira, 16, na 7ª Marcha das Margaridas com apelos que não tinham nenhuma relação com a pauta da agricultura familiar. “Prende o Bolsonaro, prende o Bolsonaro. Na Papuda”, gritavam as mulheres na Esplanada dos Ministérios, fazendo referência à penitenciária de segurança máxima, em Brasília. Veja vídeo.

O ministro não respondeu aos pedidos. Interlocutores afirmam que a solicitação é feita com certa constância, quando o ministro encontra com militantes da esquerda, mas que não faz nenhuma manifestação sobre o assunto.

Vários representantes do governo Lula foram à Marcha nesta quarta, inclusive o presidente da República e a primeira-dama Janja da Silva. O ministro Flávio Dino não acompanhou a comitiva, foi direto ao evento, onde pode fazer uma espécie de teste de popularidade.

A Marcha das Margaridas é organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), federações e sindicatos filiados, além de 16 organizações parceiras. Reúne trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, sem-terra, extrativistas, da comunidade LGBTQIA+ e moradoras de centros urbanos. O evento acontece a cada quatro anos e o lema da edição de 2023 é “Pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver”.

A pauta do grupo inclui combate à violência, racismo e sexismo; autonomia econômica; acesso à terra e educação; segurança alimentar; produção rural aliada à agroecologia e universalização da internet e inclusão digital. Curiosamente, também faz parte da pauta das Margaridas o pedido por mais mulheres em cargos de poder, algo que o governo Lula prometeu mas que está sob ameaça de encolhimento em meio às tratativas da reforma ministerial.