Força-tarefa inédita de Brasil, Uruguai e Paraguai apreende 8,6 toneladas de drogas

O Brasil inaugurou uma força-tarefa inédita que, em parceria com os exércitos de Paraguai e Uruguai, apreendeu 8,6 toneladas de drogas nos últimos 15 dias na fronteira da região sul do País. Também foram confiscados 12 veículos, oito embarcações e 68,3 toneladas de produtos agropecuários e de pesca ilegal. Os dados foram antecipados à Coluna, e expõem o desafio no combate ao crime organizado.

Exércitos do Brasil e do Uruguai atuando juntos na Operação Conjunta Ágata Sul. Foto: Divulgação

Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da Operação Conjunta Ágata Sul junto a órgãos de segurança e de fiscalização federais e estaduais, e mais de quatro mil agentes foram destacados para a missão. A medida resultou em R$ 38 milhões de prejuízo ao crime organizado, segundo estimativa do Comando Conjunto Sul, que coordenou a operação integrada. Foram presos 24 criminosos.

“O importante foi a mistura de uniformes. Em 15 dias de operação conjunta, combatemos ilícitos transfronteiriços e ambientais em toda a faixa de fronteira terrestre e marítima da Região Sul”, destacou o Comandante do Comando Conjunto da Operação, general de Exército Hertz Pires do Nascimento, em defesa da integração entre as Forças Armadas, polícias e agências.





Correção: A matéria informava em um primeiro momento que a Operação apreendeu 86 toneladas de drogas, mas o correto são 8,6 toneladas. O texto foi atualizado.