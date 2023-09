Forças Armadas vão segurar ‘aventuras tecnológicas’ e racionalizar orçamento

Encarando um corte de R$ 200 milhões no orçamento para 2024, os Comandos Militares decidiram investir apenas nos programas estratégicos e prioritários. Segundo um integrante do Alto Comando do Exército, as Forças Armadas vão segurar as aventuras tecnológicas: “não é hora de gastar com coisas da Guerra nas Estrelas”.

Tecnologias experimentais com investimentos em inteligência artificial, por exemplo, ficarão de fora do escopo, por enquanto. Exercícios e ensaios serão preservados porém enxutos. Eventuais operações especiais exigirão aportes extras, a exemplo do que foi feito com a edição da Medida Provisória para garantir crédito extraordinário para custear despesas das Forças no apoio a ações emergenciais em terras indígenas.

Tanques do Exército e da Marinha Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

O orçamento proposto pelo governo para 2024 é de R$ 8,2 bilhões, dos quais R$ 2,6 bilhões dedicados a salários e pensões. O desempenho da economia pode ainda implicar contingenciamento ao longo do período, determinando renegociações e alongamentos.

Haverá recursos para a construção de submarinos convencionais e fragatas; para a renovação da frota de caças e aviões cargueiros, para a compra dos blindados Centauro II, para a expansão do Sistema de Vigilância das Fronteiras, e para projetos menores ou já contratados, como a compra de veículos armados leves.