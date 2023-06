Fórum de Gilmar em Lisboa atrasa duas decisões políticas de Lula; veja quais

Organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, o XI Fórum Jurídico de Lisboa acabou por atrasar duas decisões políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva: o destino da segurança presidencial e a troca de comando no Ministério do Turismo.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 22/06/2023 Foto: MASSIMO PERCOSSI - EFE/EPA

Como ocorre todo ano, Gilmar Mendes conseguiu reunir na capital portuguesa alguns dos principais expoentes do poder, e acabou por esvaziar Brasília nesta semana, como mostrou o Estadão. Além do próprio magistrado, participam do fórum os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e mais nove ministros do governo federal.

Entre eles, Flávio Dino (Justiça), que será ouvido por Lula nesta semana sobre a provável volta da segurança presidencial ao guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e Daniela Carneiro (Turismo), que deve ser demitida antes da virada do mês para melhorar a relação política do Palácio do Planalto com o Congresso. Os dois ministros estão em Lisboa para discursar em diferentes painéis do evento.

Dino retorna a Brasília, nesta terça, e deve se reunir com o presidente quarta-feira ou quinta-feira na companhia do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Dino e Andrei vão defender a Lula que a secretaria extraordinária de segurança imediata, criada via decreto no início do ano e em vigor até o próximo dia 30, seja tornada permanente. Assim, a segurança presidencial se manteria nas mãos da PF, como é hoje, e não voltaria para o GSI, como anunciado na semana passada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Já Daniela chega a Brasília na quinta-feira pela manhã. Interlocutores de Lula dizem que, se a ministra for realmente substituída pelo deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), como pede o União Brasil, o presidente fará questão de conversar pessoalmente com ela na presença do marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos).

Continua após a publicidade

O prefeito é quem articula a permanência da esposa na Esplanada, dada como impossível nos bastidores do governo, e estará em Brasília entre amanhã cedo e sexta-feira, à disposição para a reunião com Lula.