Freixo posa com ministra envolvida com miliciano no Rio

Conhecido pelo combate às milícias do Rio, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, posou para foto com a ministra do Turismo, Daniela do Waguinho, cujo marido, que é prefeito de Belford Roxo, é acusado de empregar milicianos em sua gestão.

Em 2018, o ex-PM Juracy Alves Prudêncio, condenado por integrar um grupo de extermínio, atuou como cabo eleitoral de Daniela, então candidata a deputada federal.

O criminoso ocupava cargo comissionado na Secretaria de Defesa Civil e Ordem Urbana da cidade, governada pelo marido dela, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. Jura, como é conhecido, havia progredido para o regime semi-aberto graças ao emprego na prefeitura.

Em 2020, a Justiça suspendeu a autorização de “trabalho extra muros” que ele havia conseguido e ele voltou ao regime fechado, onde cumpre pena de 26 anos.