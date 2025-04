Frustração com governo Lula 3 atinge 67% do eleitorado, aponta Quaest

O levantamento mostrou que a aprovação da gestão petista atingiu o pior patamar desde a posse de Lula, no início de 2023. O índice de desaprovação, que era de 49% em janeiro deste ano, subiu para 56% no mês passado. A aprovação, por sua vez, caiu de 47% para 41% no período. Outros 3% dos entrevistados não souberam responder.

No Nordeste, a aprovação de Lula caiu para 52%, o pior índice na região. O presidente tem o pior desempenho por região no Sul, com 64% de desaprovação e 34% de aprovação.