Garcia autoriza concurso para contratação de 15 mil professores a duas semanas do fim do mandato

A duas semanas do fim do mandato, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), autorizou a realização de concurso público para a contratação de 15 mil professores, dos quais 10,7 mil cumprirão jornada ampliada, de 40 horas. Aliados de seu sucessor, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foram avisados da medida e afirmam que o edital será estruturado sob o comando do próximo mandatário.

Governador eleito Tarcísio de Freitas realiza primeira reunião de transição com governador Rodrigo Garcia. Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Os salários iniciais são de R$ 5 mil e podem chegar a R$ 7 mil com gratificações para aqueles alocados em escolas de tempo integral. Garcia também sancionou projeto de lei que autoriza o governo a prorrogar contratos de professores temporários que ingressaram na rede estadual entre 2018 e 2019. A proposta foi aprovada na Alesp na última quarta-feira (14). Há cerca de 36 mil profissionais nesta condição.