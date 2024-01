General Heleno passeia em shopping um dia após operação da PF sobre Abin

A Coluna do Estadão abordou o ex-GSI e perguntou sobre a operação da Polícia Federal. “Não tenho nada para falar. O que eu tinha para falar disso eu falei nas duas CPIs que eu respondi”, disse. Heleno foi questionado se teme que as investigações cheguem a seu nome. “Não”, respondeu de bate pronto, para logo em seguida ajustar: “Não sei”, falou, esquivando-se de mais perguntas sobre o caso.

A Abin era subordinada ao GSI durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). A PF realizou 21 mandados de busca e apreensão nessa quinta-feira, 25. Segundo as investigações, Ramagem teria autorizado as investigações paralelas, sem autorização judicial e sem indícios mínimos de materialidade que justificassem as apurações.