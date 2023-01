Gilmar manda soltar 85 presas do regime semiaberto no DF para abrir espaço a golpistas

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, nesta segunda-feira, a soltura de 85 presas que cumprem pena em regime semiaberto no Distrito Federal para liberar espaço às mulheres que foram detidas após as manifestações golpistas do dia 8 de janeiro, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes. Pela decisão, as detentas que serão liberadas passarão a usar tornozeleira eletrônica pelos próximos 90 dias, quando a medida será reavaliada. O ministro atendeu a um pedido da Defensoria Pública do DF, que demonstrou haver superlotação no espaço.

Gilmar Mendes após a depredação no prédio do STF. Foto: EFE/Andre Borges Foto: EFE / EFE

“As 85 (oitenta e cinto) apenadas indicadas já dispõem do direito de deixar o estabelecimento durante o dia e retornar para pernoitar”, disse Gilmar, acrescentando que o momento é excepcional.

“Justifica-se, portanto, o deferimento parcial do pedido incidental formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, consistente na substituição do recolhimento no estabelecimento penal (PCDF) pela concessão de saída antecipada com monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias”, escreveu na decisão.

O ministro também enfatizou que a medida tem caráter de urgência e que a decisão tem “força de mandado e ofício”.