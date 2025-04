Gleisi adota ‘estilo Centrão’ e agrada ao Congresso no primeiro mês como ministra

Lideranças ouvidas pela Coluna do Estadão dizem que a petista demonstrou firmeza, acesso direto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, característica considerada a mais importante, capacidade de cumprir o que promete. “É o estilo do Centrão”, resumiu um integrante do grupo.

A ministra da SRI, segundo líderes partidários, participou ativamente da negociação que destravou a votação do Orçamento deste ano, tem recebido os parlamentares e adotado um tom direto nas conversas. Os deputados fazem uma comparação com o antecessor de Gleisi no cargo, Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde. Dizem que ele era simpático, mas demorava para resolver os problemas, além de demonstrar menos acesso a Lula e ser constantemente desautorizado internamente pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No primeiro mês como ministra, Gleisi também gerou saia justa para o Planalto, mas nada que afetasse diretamente a relação com o Congresso, segundo o Centrão. A principal delas foi a publicação de um vídeo no qual, ao divulgar o novo consignado para os trabalhadores do setor privado, sugeria : “Apertou o orçamento? O juro tá alto? Pega o empréstimo do Lula”, referindo-se ao programa Crédito do Trabalhador. Ela foi cobrada nas redes: “Cadê o princípio da impessoalidade”, indagavam os internautas. A ministra deletou a postagem. O partido Novo entrou com representação no Tribunal de Contas da União.