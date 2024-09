Governador do DF estava em SP quando Parque Nacional começou a pegar fogo e só voltou um dia depois

Ibaneis passou o final de semana em São Paulo em agendas pessoais. À Coluna do Estadão, ele afirmou que marcou a reunião, deu as orientações, e deixou as deliberações para quando chegasse a Brasília. “Estou acompanhando tudo desde o início, em contato direto com o comandante do corpo de bombeiros, com a Defesa Civil, Casa Civil, secretaria de Saúde, do Meio Ambiente, com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram)”, disse. “A vice-governadora Celina Leão participou da reunião a meu pedido, mas quem deliberou sobre tudo fui eu.”

O emedebista tem sido alvo de críticas da oposição por ter se ausentado de Brasília durante o final de semana e nas primeiras horas da segunda-feira, enquanto o Distrito Federal já estava em situação crítica diante de incêndios. Aulas foram canceladas em razão da fumaça. “O governador deveria estar na cidade, trabalhando incansavelmente para combater o fogo e prevenir os efeitos causados pelos 146 dias de seca”, afirmou o deputado distrital Fábio Felix (PSOL).