Equipe de transição do governo do PI desconfia de sabotagem de Ciro Nogueira

A equipe de transição do governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), vê indícios de que Ciro Nogueira (PP-PI) se movimenta nos bastidores para tentar sabotar a nova gestão pela via judicial. O candidato que ele defendeu na eleição perdeu a disputa no Estado.

O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT).

INIMIGO OCULTO. Um processo que corre há 15 anos contra o Estado acelerou nos últimos 60 dias e, agora, André Mendonça, do STF, promete dar um veredicto até 31 de dezembro. A contenda foi reajustada de R$ 10 milhões para R$ 7 bi. O governador quer parar a votação do orçamento local.