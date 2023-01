Governadora interina do DF, Celina Leão se movimenta para ficar no cargo

Interina no cargo de governadora do DF, após o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB), Celina Leão (PP) já telefonou para deputados distritais pedindo apoio para sua gestão.

O ato foi interpretado como um sinal de que ela vai trabalhar para ficar na cadeira.

Ibaneis foi afastado por 90 dias por ordem de Alexandre de Moraes, do STF, após os atos golpistas do último domingo (8). Até aliados consideram que a situação política dele é delicada, uma vez que ele está sendo acusado de negligência até por colegas do MDB.