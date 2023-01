Governadores condenam atos e oferecem reforço contra golpistas

O Fórum dos Governadores, que reúne os líderes estaduais do País, emitiu nota neste domingo (8) classificando como “inaceitáveis” e “gravíssimos” os atos de golpistas em Brasília. Eles ainda se colocaram à disposição do governo federal para enviar reforços policiais e dizem exigir a apuração da responsabilidade de organizadores.

“As governadoras e os governadores brasileiros, colocando-se à disposição para o envio de forças militares estaduais destinadas a apoiar a situação de normalidade nacional, exigem a apuração das origens dessa movimentação absurda e a adoção de medidas enérgicas contra os extremistas e aqueles que permitiram, por negligência ou conveniência, tal situação, bem como a subsequente penalização de seus responsáveis”, afirma a nota.

Autoridades do Legislativo, do Executivo e também governadores criticam a atuação de Ibaneis Rocha (MDB), governador do DF, e o acusam de negligência diante da inação da PM do DF contra os golpistas.