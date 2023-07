Governadores de Sul, Sudeste e MS tentam fechar voto único na reforma tributária

Os governadores dos Estados do Sul, do Sudeste e do Mato Grosso do Sul vão se reunir nesta terça-feira (4), em Brasília, na tentativa de firmar uma posição única em relação à reforma tributária. Conforme antecipou a Coluna, os mandatários vão debater o tema com integrantes das bancadas na Câmara, que também vão participar do encontro.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o coordenador do Grupo de Trabalho sobre a reforma, deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, durante reunião com governadores e representantes do Sul e do Sudeste sobre a Reforma Tributária, nesta sexta-feira, no Palácio Guanabara, na zona sul do Rio. 19/05/2023 Foto: PEDRO KIRILOS

Juntas, as oito unidades federativas têm 264 votos na Câmara, mais do que o suficiente para impedir a aprovação do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), construído em diálogo com Haddad.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comanda um movimento de oposição a trechos do texto original. Ele e Cláudio Castro, do Rio, já firmaram posição contra o Conselho Federativo, comitê formado por Estados e municípios que centralizará a arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), tributo resultante da união do ICMS e do ISS.

No lugar do conselho, Tarcísio defende uma câmara de compensação, ambiente em que os Estados fariam um encontro de contas das operações realizadas ao fim de cada dia.

O convite da reunião foi distribuído de forma restrita aos parlamentares e informa a confirmação de presença de todos os sete chefes dos executivos estaduais: Eduardo Leite (PSDB-RS), Jorginho Melo (PL-SC), Ratinho Junior (PSD-PR), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP); Cláudio Castro (PL-RJ); Romeu Zema (Novo-MG) e Renato Casagrande (PSB-ES). Além do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB-RS).