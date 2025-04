‘Governadores pareciam abutres esperando Bolsonaro virar carniça’, diz Lindbergh

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse à Coluna do Estadão que os governadores que foram à Avenida Paulista neste domingo para participar do ato pela anistia do do 8/1 pareciam “abutres” que esperavam o ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, virar “carniça”.

PUBLICIDADE Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União-GO) e Ratinho Júnior (PSD-PR) - os principais cotados para substituir Bolsonaro na chapa ano que vem - fizeram questão de ir ao protesto demonstrar apoio ao ex-presidente. “Alguns governadores que são pré-candidatos estavam com cara de abutres à espera de Bolsonaro virar carniça para tentar herdar seu espólio”, disse o petista. Lindbergh também afirmou que o ataque de bolsonaristas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi um tiro pela culatra. Na avaliação dele, os aliados de Bolsonaro compraram briga com a única autoridade política que poderia dar andamento à anistia. O petista disse também que a agenda do governo deve ganhar força na Casa com o que considerou um “fracasso” da direita nas ruas. Um dos organizadores da manifestação, Silas Malafaia mirou no presidente da Câmara. “Você, Hugo Motta, está envergonhando o honrado povo da Paraíba”, disse o pastor.

“Foi um tiro pela culatra. Demonstraram fraqueza, ao invés de força”, afirmou Lindbergh à Coluna do Estadão. Segundo o Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), o protesto reuniu cerca de 44,9 mil apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo.

Publicidade