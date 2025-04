Governistas veem novo baque na popularidade de Lula como ‘bomba’ e temem impulso a atos de Bolsonaro

Levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quarta-feira, 2, mostra que a aprovação do governo voltou a cair e atingiu o pior patamar desde o início da gestão em janeiro de 2023. O índice de desaprovação, que era de 49% em janeiro, passou para 56% no mês de março. A aprovação, por sua vez, caiu de 47% para 41%. Um dos principais vilões da popularidade presidencial é a alta no preço dos alimentos, justamente o mote usado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para criticar Lula na manifestação pela anistia que ocorreu no Rio de Janeiro em 16 de março.

Governistas veem uma sucessão de fatores negativos para o governo nos últimos dias. A semana começou com a pressão do PL sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que o projeto da anistia seja levado com urgência ao plenário, continua com a “bomba” da Quaest, logo após pesquisa da Atlas/Intel também mostrar um cenário difícil para o Planalto, e terminará com o ato de Bolsonaro na Paulista. Petistas costumam dizer que o governo tem até o fim deste ano para recuperar popularidade e pavimentar a candidatura de Lula à reeleição em 2026.