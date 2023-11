Governo age para atrasar projeto sobre emprego de aposentados, após cochilo no Senado

Depois de um cochilo no Senado, a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agiu para atrasar a tramitação do projeto que cria incentivos à contratação de aposentados. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado em caráter terminativo e, por isso, seria enviado diretamente à Câmara. Mas o líder governista Jaques Wagner (PT-BA) entrou com recurso exigindo votação dos senadores em plenário.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Foto: ANDRE DUSEK/ESTADAO

Como mostrou a Coluna, o projeto oferece benefícios para quem empregar aposentados e causa preocupação na base do governo, que teme atrair novo desgaste ao Planalto caso Lula precise vetá-lo. Governistas defendem que essa iniciativa atrapalha os planos do Planalto com foco em promover políticas de empregabilidade para quem não tem renda alguma. Na tramitação na Comissão, faltou articulação à base.

Mauro Carvalho (União-MT), autor da proposta, está afastado do Senado, pois é suplente do senador Wellington Fagundes (PL), que retornou à Casa após licença médica. Mesmo afastado, continua articulando a votação e deve conversar nesta semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para saber quando a matéria poderá ser apreciada.