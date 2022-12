Governo Bolsonaro dá honraria de saúde pública a procuradora que arquivou casos da CPI da Covid

A poucos dias do fim do mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou um de seus últimos despachos no cargo para premiar aliados com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz.

GRATIDÃO 2. Responsável por pedir o arquivamento de acusações contra o chefe do Executivo no âmbito da CPI da Covid, a vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo, recebeu a honraria, criada para reconhecer personalidades que deram contribuições à saúde pública. Outros são Kassio Nunes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Daniella Marques, da Caixa, e os chefes das três Forças Armadas.