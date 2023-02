O governo federal gastou R$ 3 bi no Censo 2022 e não tem planos de refazer a pesquisa. No Ministério do Planejamento, ao qual o IBGE é vinculado, a ordem é identificar os erros e omissões cometidos na gestão Bolsonaro, responsabilizando a quem de direito - ou seja, o governo passado. Nada de desqualificar a pesquisa.

Governo reduziu ainda mais a verba destinada à realização do Censo Demográfico neste ano; redução inviabilizaria até preparativos parair a campo em 2022. Foto: Lucas Lacaz Ruiz/Estadão