Governo da Bahia vai auxiliar resgatados de trabalho escravo no RS

O governo da Bahia vai auxiliar as pessoas resgatadas na última semana em condição análoga à escravidão, em uma vinícola no Rio Grande do Sul, através de programas e ações sociais. Entre os 200 resgatados, a maioria é baiana. Eles estão retornando ao Estado de origem com apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT).

“Nós vamos entrevistar cada um, identificar as demandas deles em termos de assistência social e médica e daremos encaminhamentos via governo do Estado ou via prefeituras”, disse o secretário da Justiça da Bahia, Felipe Freitas.

A secretaria de segurança da Bahia também deve entrar nas investigações sobre a quadrilha que cooptava os trabalhadores no Estado e os convencia a ir ao RS.