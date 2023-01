Extinta por Lula, Funasa teve orçamento turbinado na PEC da Transição

Extinta por decreto, logo no início do governo Lula, a Funasa foi um dos órgãos contemplados pelo aumento de verba na tramitação da PEC da Transição, poucos dias antes do Natal. A irrigação foi patrocinada por partidos que até então cobiçavam o órgão e que agora não sabem mais se terão influência no uso desses recursos.

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva attends the inauguration ceremony of Brazil's new Minister of Development, Industry and Foreign Trade, Geraldo Alckmin, at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, January 4, 2023. REUTERS/Adriano Machado

A VER NAVIOS. A Funasa recebeu quase R$ 500 milhões. Há recursos alocados, por exemplo, na administração do órgão e em ajuda de custo para servidores que, segundo se promete, serão divididos entre Saúde e Cidades.