Governo de SP abre consulta pública e avança na privatização da Sabesp

Durante 30 dias, a população poderá apresentar “sugestões e contribuições” relacionadas aos documentos disponibilizados - contrato de concessão, plano regional de saneamento básico e o regimento interno da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 (URAE-1).

As contribuições devem ser feitas por escrito, por meio do formulário on-line. A documentação está disponível no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). As audiências públicas serão em São Paulo, Santos, São José dos Campos, Registro, Franca, Presidente Prudente e Lins, a partir de 23 de fevereiro, e uma virtual.