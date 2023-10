Governo discute plano para oferecer crédito à população mais pobre

Na véspera da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que quer encontrar meios de oferecer crédito para a população mais pobre, que não dispõe de garantias para empréstimos. Lula tratou do assunto na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “Conselhão”, nesta terça-feira, 30.

O encontro ocorreu a portas fechadas, no Palácio do Planalto, e contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros, como o titular da Fazenda, Fernando Haddad, além de empresários e banqueiros. A proposta sobre benefícios aos mais carentes foi confirmada à Coluna por dois participantes.

Lula com Haddad e Alckmin, no Conselhão, discutem linhas de crédito para os mais carentes. Foto: Wilton Junior/Estadão Foto: Wilton Junior

Um interlocutor do setor chega a citar que o desenho pode passar pela instituição pelo Banco do Nordeste (BNB), que faz isso por meio do Crediamigo. Trata-se de um programa de crédito que tem como base o aval solidário para pequenos grupos de microempreendedores.

Esse programa é usado no BNB há 25 anos. Neste ano, por exemplo, o Crediamigo vai movimentar R$ 11 bilhões. O presidente do banco, Paulo Câmara, participou do encontro, mas não falou. Interlocutores do Planalto, porém, adiantam que ainda é cedo para falar como será desenhada a iniciativa do governo.